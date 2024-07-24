鉅亨速報 - Factset 最新調查：NiSource公司NI-US的目標價調升至33元，幅度約3.13%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對NiSource公司(NI-US)提出目標價估值：中位數由32元上修至33元，調升幅度3.13%。其中最高估值35元，最低估值31元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予NiSource公司評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。
NiSource公司今(24日)收盤價為30.56元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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