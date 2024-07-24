鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence Bank(CADE-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為33.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cadence Bank(CADE-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.53元上修至2.61元，其中最高估值2.69元，最低估值2.39元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.69(2.6)
|2.89
|3.22
|最低值
|2.39(2.39)
|2.7
|3.22
|平均值
|2.57(2.51)
|2.79
|3.22
|中位數
|2.61(2.53)
|2.8
|3.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18.20億
|19.48億
|19.44億
|最低值
|17.70億
|18.41億
|18.80億
|平均值
|17.92億
|18.87億
|19.12億
|中位數
|17.92億
|18.81億
|19.12億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.30
|2.12
|1.54
|2.46
|2.92
|營業收入
|10.70億
|11.48億
|12.50億
|20.33億
|21.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Cadence Bank(CADE-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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