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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence Bank(CADE-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為33.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cadence Bank(CADE-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.53元上修至2.61元，其中最高估值2.69元，最低估值2.39元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.69(2.6)2.893.22
最低值2.39(2.39)2.73.22
平均值2.57(2.51)2.793.22
中位數2.61(2.53)2.83.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值18.20億19.48億19.44億
最低值17.70億18.41億18.80億
平均值17.92億18.87億19.12億
中位數17.92億18.81億19.12億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.302.121.542.462.92
營業收入10.70億11.48億12.50億20.33億21.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Cadence Bank(CADE-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCADE

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