鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順IVZ-US的目標價調升至16.5元，幅度約3.13%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:19
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景順(IVZ-US)提出目標價估值：中位數由16元上修至16.5元，調升幅度3.13%。其中最高估值19元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予景順評價：積極樂觀2位、保持中立15位、保守悲觀0位。
景順今(24日)收盤價為16.8元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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