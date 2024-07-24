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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至8.17元，預估目標價為119.15元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.3元下修至8.17元，其中最高估值8.83元，最低估值7.86元，預估目標價為119.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.83(8.83)9.7412.2812.61
最低值7.86(7.86)7.758.567.46
平均值8.23(8.29)8.569.89.41
中位數8.17(8.3)8.59.688.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值345.69億386.02億441.69億470.19億
最低值308.76億294.78億344.39億328.46億
平均值324.39億340.58億378.91億383.20億
中位數318.86億340.11億374.94億350.94億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.582.493.553.838.76
營業收入256.21億187.25億235.39億288.39億351.59億

詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSPCAR

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