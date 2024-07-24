鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至8.17元，預估目標價為119.15元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.3元下修至8.17元，其中最高估值8.83元，最低估值7.86元，預估目標價為119.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.83(8.83)
|9.74
|12.28
|12.61
|最低值
|7.86(7.86)
|7.75
|8.56
|7.46
|平均值
|8.23(8.29)
|8.56
|9.8
|9.41
|中位數
|8.17(8.3)
|8.5
|9.68
|8.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|345.69億
|386.02億
|441.69億
|470.19億
|最低值
|308.76億
|294.78億
|344.39億
|328.46億
|平均值
|324.39億
|340.58億
|378.91億
|383.20億
|中位數
|318.86億
|340.11億
|374.94億
|350.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.58
|2.49
|3.55
|3.83
|8.76
|營業收入
|256.21億
|187.25億
|235.39億
|288.39億
|351.59億
詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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