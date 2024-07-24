鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為54.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.59元，其中最高估值1.78元，最低估值1.5元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.78(1.78)
|1.93
|1.89
|2.03
|最低值
|1.5(1.5)
|1.51
|1.74
|1.96
|平均值
|1.59(1.59)
|1.62
|1.81
|2
|中位數
|1.59(1.56)
|1.55
|1.8
|2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.84億
|7.60億
|8.23億
|8.94億
|最低值
|5.09億
|5.44億
|7.57億
|8.46億
|平均值
|6.53億
|7.08億
|7.97億
|8.70億
|中位數
|6.65億
|7.26億
|8.05億
|8.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.89
|1.53
|2.09
|2.72
|2.07
|營業收入
|4.27億
|4.50億
|4.76億
|5.40億
|6.14億
詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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