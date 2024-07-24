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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為54.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 02:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.59元，其中最高估值1.78元，最低估值1.5元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.78(1.78)1.931.892.03
最低值1.5(1.5)1.511.741.96
平均值1.59(1.59)1.621.812
中位數1.59(1.56)1.551.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.84億7.60億8.23億8.94億
最低值5.09億5.44億7.57億8.46億
平均值6.53億7.08億7.97億8.70億
中位數6.65億7.26億8.05億8.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.891.532.092.722.07
營業收入4.27億4.50億4.76億5.40億6.14億

詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFR

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