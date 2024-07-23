鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.14億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,811.97美元，24小時漲跌幅-0.65%；以太幣(ETH)現報價格3,519.6美元，24小時漲跌幅+1.09%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.14億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.62億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.43億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；BETA(BETA)24小時漲幅8.44%；BounceBit(BB)24小時漲幅8.08%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅16.1%；AEVO(AEVO)24小時跌幅12.7%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅55.4%；Mdex(MDX)近一週漲幅34.1%；WRX(WRX)近一週漲幅24.4%。
近一週跌幅：PowerPool(CVP)近一週跌幅31.9%；BarnBridge(BOND)近一週跌幅31.9%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅30.3%。
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