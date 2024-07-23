鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.14億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；BETA(BETA)24小時漲幅8.44%；BounceBit(BB)24小時漲幅8.08%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅16.1%；AEVO(AEVO)24小時跌幅12.7%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅55.4%；Mdex(MDX)近一週漲幅34.1%；WRX(WRX)近一週漲幅24.4%。