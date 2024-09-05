鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.03億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；DATA(DATA)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Biswap(BSW)24小時跌幅14.2%；Saga(SAGA)24小時跌幅9.59%；LOKA(LOKA)24小時跌幅9.54%。

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近一週漲幅：LayerZero(ZRO)近一週漲幅19.8%；BinaryX(BNX)近一週漲幅19.1%；TROY(TROY)近一週漲幅17.5%。