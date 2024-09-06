鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.58億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格55,751.04美元，24小時漲跌幅-2.13%；以太幣(ETH)現報價格2,350.3美元，24小時漲跌幅-2.21%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.58億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.72億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.59億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅9.71%；Frontier(FRONT)24小時跌幅2.68%；SuperRare(RARE)24小時跌幅2.94%。
近一週漲幅：SUN(SUN)近一週漲幅25.3%；SuperRare(RARE)近一週漲幅20.7%；TROY(TROY)近一週漲幅18.9%。
近一週跌幅：STMX(STMX)近一週跌幅14.5%；IDEX(IDEX)近一週跌幅12.9%；1INCH(1INCH)近一週跌幅11.9%。
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