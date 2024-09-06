鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.81億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 10:15

‌



24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅10.6%；ApeCoin(APE)24小時跌幅6.35%；系統幣(SYS)24小時跌幅5.07%。

‌



近一週漲幅：SUN(SUN)近一週漲幅25.3%；SuperRare(RARE)近一週漲幅20.7%；TROY(TROY)近一週漲幅18.9%。