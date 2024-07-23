盤後速報 - 鈊象(3293)次交易(24)日除權息45元，參考價715.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:06
鈊象(3293-TW)次交易(24)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利35元，股票股利10元，合計股利45元。
首日參考價為715.0元，相較今日收盤價1465.00元，權息值合計為750.0元，股息殖利率2.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|1465.00
|35.0
|2.39%
|10.0
|2023/07/17
|652.0
|35.0
|5.37%
|0.0
|2022/07/27
|782.0
|50.0
|6.39%
|10.0
|2021/08/23
|761.0
|42.0
|5.52%
|0.0
|2020/08/24
|761.0
|25.0
|3.29%
|0.0
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