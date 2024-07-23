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鉅亨速報

盤後速報 - 鈊象(3293)次交易(24)日除權息45元，參考價715.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:06

鈊象(3293-TW)次交易(24)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利35元，股票股利10元，合計股利45元。

首日參考價為715.0元，相較今日收盤價1465.00元，權息值合計為750.0元，股息殖利率2.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 1465.00 35.0 2.39% 10.0
2023/07/17 652.0 35.0 5.37% 0.0
2022/07/27 782.0 50.0 6.39% 10.0
2021/08/23 761.0 42.0 5.52% 0.0
2020/08/24 761.0 25.0 3.29% 0.0

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