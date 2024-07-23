盤後速報 - 進能服(6692)下週(7月30日)除權息1.4元，預估參考價47.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
進能服(6692-TW)下週(7月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1.2元，合計股利1.4元。
以今日(7月23日)收盤價53.90元計算，預估參考價為47.95元，權息值合計為5.95元，股息殖利率0.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
進能服(6692-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為獨立及併網型太陽光電系統。能源技術服務業。近5日股價上漲43.06%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|53.90
|0.2
|0.37%
|1.2
|2023/08/29
|46.95
|1.0
|2.13%
|1.5
|2022/07/26
|36.0
|1.0
|2.78%
|0.5
|2021/08/26
|56.7
|2.0
|3.53%
|1.5
|2020/07/22
|48.0
|2.0
|4.17%
|0.0
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