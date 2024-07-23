search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 進能服(6692)下週(7月30日)除權息1.4元，預估參考價47.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

進能服(6692-TW)下週(7月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1.2元，合計股利1.4元。

以今日(7月23日)收盤價53.90元計算，預估參考價為47.95元，權息值合計為5.95元，股息殖利率0.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

進能服(6692-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為獨立及併網型太陽光電系統。能源技術服務業。近5日股價上漲43.06%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 53.90 0.2 0.37% 1.2
2023/08/29 46.95 1.0 2.13% 1.5
2022/07/26 36.0 1.0 2.78% 0.5
2021/08/26 56.7 2.0 3.53% 1.5
2020/07/22 48.0 2.0 4.17% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22871.842.76%

鉅亨贏指標

了解更多

#利多出貨

偏強
進能服

42.86%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty