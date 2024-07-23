盤後速報 - 伊雲谷(6689)下週(7月30日)除息2元，預估參考價112.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
伊雲谷(6689-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月23日)收盤價114.00元計算，預估參考價為112.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
伊雲谷(6689-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務。存儲商品代理銷售。近5日股價下跌5.35%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|114.00
|2.0
|1.75%
|0.0
|2023/07/17
|133.0
|2.8
|2.11%
|0.0
|2022/07/11
|219.5
|2.5
|1.14%
|0.0
|2021/08/12
|424.0
|1.1
|0.26%
|2.1891
|2020/09/01
|227.0
|0.35
|0.15%
|4.15
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