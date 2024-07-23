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鉅亨速報

盤後速報 - 伊雲谷(6689)下週(7月30日)除息2元，預估參考價112.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

伊雲谷(6689-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月23日)收盤價114.00元計算，預估參考價為112.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

伊雲谷(6689-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務。存儲商品代理銷售。近5日股價下跌5.35%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 114.00 2.0 1.75% 0.0
2023/07/17 133.0 2.8 2.11% 0.0
2022/07/11 219.5 2.5 1.14% 0.0
2021/08/12 424.0 1.1 0.26% 2.1891
2020/09/01 227.0 0.35 0.15% 4.15

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