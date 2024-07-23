盤後速報 - 福懋科(8131)下週(7月30日)除息0.9元，預估參考價36.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
福懋科(8131-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(7月23日)收盤價37.80元計算，預估參考價為36.9元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
福懋科(8131-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。近5日股價下跌3.1%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|37.80
|0.9
|2.38%
|0.0
|2023/07/12
|43.7
|3.3
|7.55%
|0.0
|2022/07/19
|38.25
|2.5
|6.54%
|0.0
|2021/08/03
|41.9
|2.3
|5.49%
|0.0
|2020/07/09
|39.85
|2.2
|5.52%
|0.0
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