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鉅亨速報

盤後速報 - 福懋科(8131)下週(7月30日)除息0.9元，預估參考價36.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

福懋科(8131-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(7月23日)收盤價37.80元計算，預估參考價為36.9元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

福懋科(8131-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。近5日股價下跌3.1%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 37.80 0.9 2.38% 0.0
2023/07/12 43.7 3.3 7.55% 0.0
2022/07/19 38.25 2.5 6.54% 0.0
2021/08/03 41.9 2.3 5.49% 0.0
2020/07/09 39.85 2.2 5.52% 0.0

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