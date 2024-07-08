盤中速報 - 益登(3048)急跌-3.17%報48.9元，成交13,547張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:31
益登(3048-TW)近5分K跌速3.17%，08日09:31報48.9元，成交13,547張，今日跌幅為6.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
益登(3048-TW)近5日股價上漲30.6%，所屬產業為電子通路業，相關電子通路上漲0.92%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,167 張
- 外資買賣超：+4,141 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+26 張
- 融資增減：+1,554 張
- 融券增減：+701 張
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