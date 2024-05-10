營收速報 - 綠意(2596)4月營收2,251萬元年增率高達335.66％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:15
今年1-4月累計營收為1.21億元，累計年增率121.55%。
最新價為38.05元，近5日股價下跌-5.26%，相關建材營造股價指數下跌-5.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-167 張
- 外資買賣超：-167 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|2,251萬
|336%
|-43%
|24/3
|3,977萬
|33%
|689%
|24/2
|504萬
|-46%
|-91%
|24/1
|5,380萬
|427%
|-15%
|23/12
|6,335萬
|63%
|-70%
|23/11
|2.14億
|335%
|192%
綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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