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鉅亨速報

營收速報 - 綠意(2596)4月營收2,251萬元年增率高達335.66％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:15

綠意(2596-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2,251萬元，年增率335.66%，月增率-43.4%。

今年1-4月累計營收為1.21億元，累計年增率121.55%。

最新價為38.05元，近5日股價下跌-5.26%，相關建材營造股價指數下跌-5.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-167 張
  • 外資買賣超：-167 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 2,251萬 336% -43%
24/3 3,977萬 33% 689%
24/2 504萬 -46% -91%
24/1 5,380萬 427% -15%
23/12 6,335萬 63% -70%
23/11 2.14億 335% 192%

綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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