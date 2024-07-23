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鉅亨速報 - Factset 最新調查：W.R.柏克利(WRB-US)EPS預估上修至4.08元，預估目標價為59.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對W.R.柏克利(WRB-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.08元，其中最高估值4.52元，最低估值3.67元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.52(4.47)4.554.95
最低值3.67(3.67)4.034.57
平均值4.09(4.03)4.324.69
中位數4.08(4.01)4.34.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值116.22億128.07億141.09億
最低值115.06億123.68億129.41億
平均值115.48億125.80億134.22億
中位數115.30億124.96億132.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.561.252.443.293.37
營業收入79.02億80.99億94.55億111.66億121.43億

詳細資訊請看美股內頁：
W.R.柏克利(WRB-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWRB

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