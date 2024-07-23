鉅亨速報 - Factset 最新調查：W.R.柏克利(WRB-US)EPS預估上修至4.08元，預估目標價為59.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對W.R.柏克利(WRB-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.01元上修至4.08元，其中最高估值4.52元，最低估值3.67元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.52(4.47)
|4.55
|4.95
|最低值
|3.67(3.67)
|4.03
|4.57
|平均值
|4.09(4.03)
|4.32
|4.69
|中位數
|4.08(4.01)
|4.3
|4.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|116.22億
|128.07億
|141.09億
|最低值
|115.06億
|123.68億
|129.41億
|平均值
|115.48億
|125.80億
|134.22億
|中位數
|115.30億
|124.96億
|132.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|1.25
|2.44
|3.29
|3.37
|營業收入
|79.02億
|80.99億
|94.55億
|111.66億
|121.43億
詳細資訊請看美股內頁：
W.R.柏克利(WRB-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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