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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：W.R.柏克利(WRB-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為59.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對W.R.柏克利(WRB-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.94元上修至4元，其中最高估值4.47元，最低估值3.77元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.47(4.11)4.54.8
最低值3.77(3.77)4.034.59
平均值4(3.97)4.314.69
中位數4(3.94)4.334.67

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值116.22億130.18億142.05億
最低值113.22億121.30億128.87億
平均值115.26億125.38億135.46億
中位數115.30億124.76億135.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.351.873.654.945.05
營業收入79.02億80.99億94.55億111.66億121.43億

詳細資訊請看美股內頁：
W.R.柏克利(WRB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWRB

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