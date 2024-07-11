鉅亨速報 - Factset 最新調查：W.R.柏克利(WRB-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為59.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對W.R.柏克利(WRB-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.94元上修至4元，其中最高估值4.47元，最低估值3.77元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.47(4.11)
|4.5
|4.8
|最低值
|3.77(3.77)
|4.03
|4.59
|平均值
|4(3.97)
|4.31
|4.69
|中位數
|4(3.94)
|4.33
|4.67
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|116.22億
|130.18億
|142.05億
|最低值
|113.22億
|121.30億
|128.87億
|平均值
|115.26億
|125.38億
|135.46億
|中位數
|115.30億
|124.76億
|135.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.35
|1.87
|3.65
|4.94
|5.05
|營業收入
|79.02億
|80.99億
|94.55億
|111.66億
|121.43億
詳細資訊請看美股內頁：
W.R.柏克利(WRB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.26元，預估目標價為86.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至11.69元，預估目標價為130.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comstock Resources, Inc.(CRK-US)EPS預估上修至-0.08元，預估目標價為10.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Fuel Gas公司(NFG-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為64.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇