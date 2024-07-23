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鉅亨速報

盤中速報 - 昇陽半導體(8028)大漲7.44%，報115.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 13:00

昇陽半導體(8028-TW)23日13:00股價上漲8元，報115.5元，漲幅7.44%，成交13,717張。

昇陽半導體(8028-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。

近5日股價下跌8.12%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,311 張
  • 外資買賣超：-3,991 張
  • 投信買賣超：+1,171 張
  • 自營商買賣超：-491 張
  • 融資增減：+1,932 張
  • 融券增減：-516 張

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