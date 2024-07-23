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鉅亨速報

盤中速報 - 志聖(2467)大漲9.53%，報235.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:45

志聖(2467-TW)23日12:45股價上漲20.5元，報235.5元，漲幅9.53%，成交2,874張。

志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

近5日股價上漲2.63%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-112 張
  • 外資買賣超：-902 張
  • 投信買賣超：+779 張
  • 自營商買賣超：+11 張
  • 融資增減：+84 張
  • 融券增減：-56 張

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