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鉅亨速報

盤中速報 - 慧洋-KY(2637)大漲7.09%，報69.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:30

慧洋-KY(2637-TW)23日12:30股價上漲4.6元，報69.5元，漲幅7.09%，成交3,967張。

慧洋-KY(2637-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際海上運輸業務。船舶相關管理、維護及服務業務。船舶租賃業務、船務代理業務。

近5日股價下跌2.84%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,118 張
  • 外資買賣超：+9,979 張
  • 投信買賣超：-5,612 張
  • 自營商買賣超：-249 張
  • 融資增減：-502 張
  • 融券增減：+10 張

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