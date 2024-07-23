盤中速報 - 友威科(3580)大跌7.01%，報91.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:24
友威科(3580-TW)23日10:24股價下跌6.9元，報91.5元，跌幅7.01%，成交19,901張。
友威科(3580-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為濺鍍 Sputter。蝕刻 Etch。真空鍍膜代工 Vacuum Coating Service。
近5日股價上漲20%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-775 張
- 外資買賣超：-890 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+115 張
- 融資增減：+1,201 張
- 融券增減：+744 張
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