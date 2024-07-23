鉅亨速報 - Factset 最新調查：Truist金融(TFC-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為45.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Truist金融(TFC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.18元上修至3.23元，其中最高估值3.65元，最低估值3.02元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.65(3.65)
|4.35
|5.1
|最低值
|3.02(2.91)
|3.74
|4.18
|平均值
|3.24(3.25)
|4
|4.56
|中位數
|3.23(3.18)
|3.98
|4.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|200.17億
|213.44億
|223.03億
|最低值
|132.86億
|203.55億
|211.50億
|平均值
|159.11億
|208.19億
|217.38億
|中位數
|134.80億
|208.18億
|217.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.71
|3.08
|4.47
|4.43
|-1.09
|營業收入
|146.23億
|243.21億
|231.93億
|255.64億
|333.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Truist金融(TFC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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