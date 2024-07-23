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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：First Financial Bankshares, Inc.(FFIN-US)EPS預估上修至1.51元，預估目標價為34.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:15

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對First Financial Bankshares, Inc.(FFIN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.51元，其中最高估值1.53元，最低估值1.48元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值1.53(1.5)1.64
最低值1.48(1.46)1.55
平均值1.51(1.48)1.6
中位數1.51(1.48)1.58

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值5.52億5.96億
最低值5.43億5.77億
平均值5.49億5.87億
中位數5.51億5.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.211.421.591.641.39
營業收入4.27億5.04億5.18億5.67億6.37億

詳細資訊請看美股內頁：
First Financial Bankshares, Inc.(FFIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFFIN

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