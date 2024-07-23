鉅亨速報 - Factset 最新調查：First Financial Bankshares, Inc.(FFIN-US)EPS預估上修至1.51元，預估目標價為34.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對First Financial Bankshares, Inc.(FFIN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.51元，其中最高估值1.53元，最低估值1.48元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|1.53(1.5)
|1.64
|最低值
|1.48(1.46)
|1.55
|平均值
|1.51(1.48)
|1.6
|中位數
|1.51(1.48)
|1.58
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|5.52億
|5.96億
|最低值
|5.43億
|5.77億
|平均值
|5.49億
|5.87億
|中位數
|5.51億
|5.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.21
|1.42
|1.59
|1.64
|1.39
|營業收入
|4.27億
|5.04億
|5.18億
|5.67億
|6.37億
詳細資訊請看美股內頁：
First Financial Bankshares, Inc.(FFIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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