鉅亨速報 - Factset 最新調查：Truist金融(TFC-US)EPS預估上修至3.29元，預估目標價為43.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:11
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Truist金融(TFC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.2元上修至3.29元，其中最高估值3.65元，最低估值2.59元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.65(3.65)
|4.55
|5.25
|最低值
|2.59(2.59)
|3.55
|4.03
|平均值
|3.23(3.22)
|3.96
|4.57
|中位數
|3.29(3.2)
|3.9
|4.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|202.62億
|212.90億
|222.78億
|最低值
|191.64億
|203.52億
|211.94億
|平均值
|197.42億
|207.66億
|216.90億
|中位數
|197.76億
|207.88億
|216.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.71
|3.08
|4.47
|4.43
|-1.09
|營業收入
|146.23億
|243.21億
|231.93億
|255.64億
|333.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Truist金融(TFC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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