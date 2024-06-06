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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Truist金融(TFC-US)EPS預估上修至3.29元，預估目標價為43.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:11

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Truist金融(TFC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.2元上修至3.29元，其中最高估值3.65元，最低估值2.59元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.65(3.65)4.555.25
最低值2.59(2.59)3.554.03
平均值3.23(3.22)3.964.57
中位數3.29(3.2)3.94.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值202.62億212.90億222.78億
最低值191.64億203.52億211.94億
平均值197.42億207.66億216.90億
中位數197.76億207.88億216.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.713.084.474.43-1.09
營業收入146.23億243.21億231.93億255.64億333.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Truist金融(TFC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFC

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