盤中速報 - 費城半導體大漲1.47%，報5488.06點
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 22:30
截至台北時間18日10:15，費城半導體上漲79.34點（或1.47%），暫報5488.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.4%
- 近 1 月：-4.91%
- 近 3 月：+18.42%
- 近 6 月：+32.89%
- 今年以來：+29.54%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲4.02%；Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲3.15%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.09%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.98%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.88%。
部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌0.76%；連貫(COHR-US)下跌0.3%；美光科技(MU-US)下跌0.1%；超微半導體(AMD-US)下跌0.07%。
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