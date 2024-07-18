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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.47%，報5488.06點

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 22:30

截至台北時間18日10:15，費城半導體上漲79.34點（或1.47%），暫報5488.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-8.4%
  • 近 1 月：-4.91%
  • 近 3 月：+18.42%
  • 近 6 月：+32.89%
  • 今年以來：+29.54%

焦點個股

費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲4.02%；Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲3.15%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.09%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.98%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.88%。

部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌0.76%；連貫(COHR-US)下跌0.3%；美光科技(MU-US)下跌0.1%；超微半導體(AMD-US)下跌0.07%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5483.1031.38%
英特爾36.05994.64%
Wolfspeed公司23.961.40%
芯源系統842.1953.04%
萊迪思半導體61.1551.94%
恩智浦半導體284.052.81%
泰瑞達151.13-0.80%
連貫75.345-0.63%
美光科技119.06-0.37%
超微半導體158.2301-0.75%

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