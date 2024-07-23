盤中速報 - 羅昇(8374)大漲7.2%，報134元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:48
羅昇(8374-TW)23日09:48股價上漲9元，報134.0元，漲幅7.2%，成交8,549張。
羅昇(8374-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。
近5日股價上漲13.64%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+174 張
- 外資買賣超：-90 張
- 投信買賣超：+307 張
- 自營商買賣超：-43 張
- 融資增減：-144 張
- 融券增減：+18 張
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