盤中速報 - 羅昇(8374)急拉3.98%報130.5元，成交6,423張
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:31
羅昇(8374-TW)近5分K漲速3.98%，23日09:31報130.5元，成交6,423張，今日漲幅為4.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
羅昇(8374-TW)近5日股價上漲13.64%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌6.85%。集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+174 張
- 外資買賣超：-90 張
- 投信買賣超：+307 張
- 自營商買賣超：-43 張
- 融資增減：-144 張
- 融券增減：+18 張
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