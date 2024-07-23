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鉅亨速報

盤中速報 - 羅昇(8374)急拉3.98%報130.5元，成交6,423張

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:31

羅昇(8374-TW)近5分K漲速3.98%，23日09:31報130.5元，成交6,423張，今日漲幅為4.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

羅昇(8374-TW)近5日股價上漲13.64%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌6.85%。集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+174 張
  • 外資買賣超：-90 張
  • 投信買賣超：+307 張
  • 自營商買賣超：-43 張
  • 融資增減：-144 張
  • 融券增減：+18 張

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