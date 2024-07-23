盤中速報 - 欣巴巴(9906)股價拉至漲停，漲停價165.0元，成交1,608張
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:37
欣巴巴(9906-TW)23日09:37上漲15元，股價漲停報165.0元，委買3張、委賣22張，成交1,608張。
主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日下跌0.81%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-173 張
- 外資買賣超：-37 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-136 張
- 融資增減：-726 張
- 融券增減：+443 張
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