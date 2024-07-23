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鉅亨速報

盤中速報 - 波力-KY(8467)大漲7.16%，報254.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:15

波力-KY(8467-TW)23日09:15股價上漲17元，報254.5元，漲幅7.16%，成交615張。

波力-KY(8467-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為碳纖維複材用品。非碳纖維複材用品。

近5日股價上漲20.56%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,224 張
  • 外資買賣超：+618 張
  • 投信買賣超：+529 張
  • 自營商買賣超：+77 張
  • 融資增減：-225 張
  • 融券增減：+28 張

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