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鉅亨速報

盤中速報 - 泓德能源-創(6873)大跌7.11%，報274.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:12

泓德能源-創(6873-TW)23日09:12股價下跌21元，報274.5元，跌幅7.11%，成交677張。

泓德能源-創(6873-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為全方位綠電解決方案包含工程、管理、智慧電力服務與儲能充電產品。案場維運服務、養殖管理服務。

近5日股價上漲16.8%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-466 張
  • 外資買賣超：-465 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+746 張
  • 融券增減：-43 張

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