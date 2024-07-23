以色列總理已要求訪美期間親自拜會川普

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-23 08:43

以色列總理尼坦雅胡周一（22 日）啟程訪美，據兩名知情人士透露，他已要求在訪美期間親自拜會共和黨總統候選人川普。

尼坦雅胡在飛機起飛前表示：「今天早上我出發前往美國，展開一場非常重要的行程。目前以色列在七條戰線上迎敵，美國也面臨巨大政治不確定性。」

尼坦雅胡也在機場說：「我會告訴（美國）兩黨的朋友，無論美國選民選擇誰當下任總統，以色列仍然是美國在中東不可或缺的強大盟友。在戰爭和充滿不確定性的時期，重要的是讓以色列的敵人知道，美國和以色列，今天和明天站在一起，永遠都站在一起。」

據《Politico》報導，最近幾天，雙方團隊已經在討論潛在會談，見面地點可能在佛州。了解情況的消息人士表示，川普尚未同意是否碰面，但如果兩人同意見面，時間點可能落在周四川普北卡羅來納州造勢活動結束後。

據《法新社》報導，外界密切關注尼坦雅胡是否會在訪美期間拜會川普，尼坦雅胡曾是川普的親密政治盟友，但美國 2020 年總統選舉結束之後，川普仍在質疑選舉結果的時候，尼坦雅胡就祝賀拜登勝選，令川普感到震驚，兩人關係因此破裂。