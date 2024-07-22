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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全美汽車租賃公司(AN-US)EPS預估下修至18.11元，預估目標價為180.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全美汽車租賃公司(AN-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.39元下修至18.11元，其中最高估值19.03元，最低估值16.6元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.03(19.03)22.2725.6629.04
最低值16.6(16.6)1820.421.15
平均值18.03(18.17)19.6322.3525.1
中位數18.11(18.39)19.5320.9825.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值272.45億283.90億287.01億297.23億
最低值263.71億262.66億279.63億290.31億
平均值269.64億275.53億284.25億293.77億
中位數271.08億276.81億286.10億293.77億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.974.3018.3124.2922.74
營業收入213.36億203.90億258.44億269.85億269.49億

詳細資訊請看美股內頁：
全美汽車租賃公司(AN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAN

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