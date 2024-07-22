鉅亨速報 - Factset 最新調查：全美汽車租賃公司(AN-US)EPS預估下修至18.11元，預估目標價為180.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全美汽車租賃公司(AN-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.39元下修至18.11元，其中最高估值19.03元，最低估值16.6元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.03(19.03)
|22.27
|25.66
|29.04
|最低值
|16.6(16.6)
|18
|20.4
|21.15
|平均值
|18.03(18.17)
|19.63
|22.35
|25.1
|中位數
|18.11(18.39)
|19.53
|20.98
|25.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|272.45億
|283.90億
|287.01億
|297.23億
|最低值
|263.71億
|262.66億
|279.63億
|290.31億
|平均值
|269.64億
|275.53億
|284.25億
|293.77億
|中位數
|271.08億
|276.81億
|286.10億
|293.77億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.97
|4.30
|18.31
|24.29
|22.74
|營業收入
|213.36億
|203.90億
|258.44億
|269.85億
|269.49億
詳細資訊請看美股內頁：
全美汽車租賃公司(AN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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