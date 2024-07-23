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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納(ILMN-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為131.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 00:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.92元上修至0.94元，其中最高估值2.27元，最低估值0.39元，預估目標價為131.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.27(2.27)5.096.076.66
最低值0.39(0.39)0.472.623.77
平均值1.06(0.96)3.34.395.46
中位數0.94(0.92)44.835.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值45.42億50.12億55.42億61.76億
最低值43.77億45.53億47.23億49.19億
平均值44.65億47.73億51.44億54.71億
中位數44.69億47.59億51.29億53.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.744.455.04-28.00-7.34
營業收入35.43億32.39億45.26億45.84億45.04億

詳細資訊請看美股內頁：
伊魯米納(ILMN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSILMN

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