鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納(ILMN-US)EPS預估上修至0.86元，預估目標價為131.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.73元上修至0.86元，其中最高估值2.03元，最低估值0.32元，預估目標價為131.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.03(1.44)
|4.45
|5.67
|5.73
|最低值
|0.32(0.32)
|0.47
|2.62
|3.77
|平均值
|0.85(0.76)
|2.6
|3.78
|4.76
|中位數
|0.86(0.73)
|2.21
|3.52
|4.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.42億
|50.12億
|55.42億
|61.76億
|最低值
|43.77億
|45.53億
|47.23億
|49.19億
|平均值
|44.73億
|47.90億
|51.44億
|54.71億
|中位數
|44.96億
|47.85億
|51.29億
|53.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.74
|4.45
|5.04
|-28.00
|-7.34
|營業收入
|35.43億
|32.39億
|45.26億
|45.84億
|45.04億
詳細資訊請看美股內頁：
伊魯米納(ILMN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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