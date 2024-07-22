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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為51.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.19元，其中最高估值1.22元，最低估值1.11元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.22(1.21)1.531.741.77
最低值1.11(1.02)1.211.651.77
平均值1.17(1.13)1.351.71.77
中位數1.19(1.12)1.351.71.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.51億11.67億14.54億17.27億
最低值8.23億8.92億12.67億14.04億
平均值9.14億10.67億13.47億15.65億
中位數9.34億11.03億13.19億15.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.470.510.800.921.12
營業收入2.68億3.35億4.53億6.31億7.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSREXR

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