鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為51.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.19元，其中最高估值1.22元，最低估值1.11元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.22(1.21)
|1.53
|1.74
|1.77
|最低值
|1.11(1.02)
|1.21
|1.65
|1.77
|平均值
|1.17(1.13)
|1.35
|1.7
|1.77
|中位數
|1.19(1.12)
|1.35
|1.7
|1.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.51億
|11.67億
|14.54億
|17.27億
|最低值
|8.23億
|8.92億
|12.67億
|14.04億
|平均值
|9.14億
|10.67億
|13.47億
|15.65億
|中位數
|9.34億
|11.03億
|13.19億
|15.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.47
|0.51
|0.80
|0.92
|1.12
|營業收入
|2.68億
|3.35億
|4.53億
|6.31億
|7.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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