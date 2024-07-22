儲能市場環境及風險變化 東鋼57億元投資案喊卡

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-22 19:12

東和鋼鐵 (2006-TW) 子公司東鋼風力發電原擬投資 57 億元，在苗栗龍港工業園區設置 100MW 電池儲能系統，但今 (22) 日公告，因儲能市場環境已產生變化，重新評估後決議終止投資案。

東鋼去年 4 月宣布投資建置儲能系統，看好儲能設備可彌補再生能源的波動及間歇性，維持電力供給平衡，在碳中和下的新型電力系統中扮演要角，具有多方面的應用及效益，公司當時更指出，投資設置儲能「應是最好的時機點」。

不過，相隔逾 1 年後，東鋼今日代東鋼風力發電公告，取消建置併網型 E-dReg 儲能系統投資，主要是儲能市場環境已產生變化，市場開發環境及風險已與當時通過投資案有相當之差異，變動後對公司財務及業務上無重大影響。

東鋼近年以東鋼風力發電為基地，投入再生能源及儲能系統之採購、應用技術研究及相關投資，再生能源研究包括太陽能、風能、沼氣發電，以及碳捕捉利用與儲存 (CCUS)、氫能等技術應用研究。