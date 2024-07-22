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鉅亨速報

盤後速報 - 潤泰全(2915)下週(7月29日)除息2.5元，預估參考價75.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

潤泰全(2915-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月22日)收盤價77.60元計算，預估參考價為75.1元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

潤泰全(2915-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為天然棉．纖維．紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務。農畜水產品．雜貨．衣著．建材．家具及裝飾品之批發及零售業務。委託營造商興建國民住宅．商業大樓出租．出售業務。近5日股價下跌1.5%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 77.60 2.5 3.22% 0.0
2023/08/10 61.8 2.0 3.24% 0.0
2022/08/09 64.5 5.0 7.75% 0.0
2021/10/04 124.0 0.0 0.0% 3.0
2021/08/03 98.0 2.0 2.04% 0.0

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