盤後速報 - 潤泰全(2915)下週(7月29日)除息2.5元，預估參考價75.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
潤泰全(2915-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月22日)收盤價77.60元計算，預估參考價為75.1元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
潤泰全(2915-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為天然棉．纖維．紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務。農畜水產品．雜貨．衣著．建材．家具及裝飾品之批發及零售業務。委託營造商興建國民住宅．商業大樓出租．出售業務。近5日股價下跌1.5%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|77.60
|2.5
|3.22%
|0.0
|2023/08/10
|61.8
|2.0
|3.24%
|0.0
|2022/08/09
|64.5
|5.0
|7.75%
|0.0
|2021/10/04
|124.0
|0.0
|0.0%
|3.0
|2021/08/03
|98.0
|2.0
|2.04%
|0.0
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