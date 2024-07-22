盤後速報 - 根基(2546)下週(7月29日)除權息4.2元，預估參考價90.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
根基(2546-TW)下週(7月29日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4元，股票股利0.2元，合計股利4.2元。
以今日(7月22日)收盤價95.80元計算，預估參考價為90.0元，權息值合計為5.8元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
根基(2546-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。近5日股價上漲3.36%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|95.80
|4.0
|4.18%
|0.2
|2023/07/27
|75.4
|4.15
|5.5%
|0.35000000000000003
|2022/08/01
|55.7
|2.6
|4.67%
|1.0
|2021/08/09
|48.0
|3.6
|7.5%
|0.0
|2020/07/15
|44.45
|3.0
|6.75%
|0.0
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