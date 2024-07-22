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鉅亨速報

盤後速報 - 根基(2546)下週(7月29日)除權息4.2元，預估參考價90.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

根基(2546-TW)下週(7月29日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4元，股票股利0.2元，合計股利4.2元。

以今日(7月22日)收盤價95.80元計算，預估參考價為90.0元，權息值合計為5.8元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

根基(2546-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。近5日股價上漲3.36%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 95.80 4.0 4.18% 0.2
2023/07/27 75.4 4.15 5.5% 0.35000000000000003
2022/08/01 55.7 2.6 4.67% 1.0
2021/08/09 48.0 3.6 7.5% 0.0
2020/07/15 44.45 3.0 6.75% 0.0

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