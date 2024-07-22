盤後速報 - 集雅社(2937)下週(7月29日)除息2元，預估參考價33.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
集雅社(2937-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月22日)收盤價35.00元計算，預估參考價為33.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
集雅社(2937-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各種電器製品、視聽音響組合、保養維修與其器材買賣業務。進出口貿易業務、代理國內外廠商之報價投標及經銷業務。醫療器材批發、文教育樂用品、電器、攝影器材零售業。近5日股價下跌0.57%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|35.00
|2.0
|5.71%
|0.0
|2023/07/21
|33.2
|1.2814
|3.86%
|0.0
|2022/07/28
|39.15
|2.246
|5.74%
|0.0
|2021/10/04
|43.9
|1.2
|2.73%
|1.15
|2020/07/16
|32.3
|1.55
|4.8%
|0.0
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