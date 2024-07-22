鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧托立夫(ALV-US)EPS預估下修至9.26元，預估目標價為126.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 12:16
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對奧托立夫(ALV-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.49元下修至9.26元，其中最高估值10.2元，最低估值8元，預估目標價為126.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.2(10.2)
|13.1
|15
|16.5
|最低值
|8(8.92)
|10.21
|11.07
|13.9
|平均值
|9.17(9.51)
|11.4
|12.91
|15.2
|中位數
|9.26(9.49)
|11.28
|12.67
|15.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|111.46億
|118.20億
|126.52億
|134.70億
|最低值
|105.09億
|108.20億
|114.77億
|128.09億
|平均值
|107.95億
|114.16億
|120.46億
|131.39億
|中位數
|108.29億
|114.82億
|120.56億
|131.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.29
|2.14
|4.96
|4.85
|5.72
|營業收入
|85.48億
|74.47億
|82.30億
|88.42億
|104.75億
詳細資訊請看美股內頁：
奧托立夫(ALV-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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