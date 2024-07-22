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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧托立夫(ALV-US)EPS預估下修至9.26元，預估目標價為126.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 12:16

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對奧托立夫(ALV-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.49元下修至9.26元，其中最高估值10.2元，最低估值8元，預估目標價為126.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.2(10.2)13.11516.5
最低值8(8.92)10.2111.0713.9
平均值9.17(9.51)11.412.9115.2
中位數9.26(9.49)11.2812.6715.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值111.46億118.20億126.52億134.70億
最低值105.09億108.20億114.77億128.09億
平均值107.95億114.16億120.46億131.39億
中位數108.29億114.82億120.56億131.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.292.144.964.855.72
營業收入85.48億74.47億82.30億88.42億104.75億

詳細資訊請看美股內頁：
奧托立夫(ALV-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALV

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