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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融(RF-US)EPS預估上修至1.98元，預估目標價為22.53元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 12:16

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對區域金融(RF-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.95元上修至1.98元，其中最高估值2.06元，最低估值1.85元，預估目標價為22.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.06(2.02)2.32.55
最低值1.85(1.85)2.12.24
平均值1.97(1.95)2.212.45
中位數1.98(1.95)2.232.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值72.42億76.06億79.17億
最低值70.10億72.90億76.54億
平均值71.26億74.17億77.85億
中位數71.29億74.30億78.14億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.501.032.492.282.11
營業收入66.19億63.47億66.32億75.27億91.09億

詳細資訊請看美股內頁：
區域金融(RF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRF

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