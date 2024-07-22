鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融(RF-US)EPS預估上修至1.98元，預估目標價為22.53元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 12:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對區域金融(RF-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.95元上修至1.98元，其中最高估值2.06元，最低估值1.85元，預估目標價為22.53元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.06(2.02)
|2.3
|2.55
|最低值
|1.85(1.85)
|2.1
|2.24
|平均值
|1.97(1.95)
|2.21
|2.45
|中位數
|1.98(1.95)
|2.23
|2.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72.42億
|76.06億
|79.17億
|最低值
|70.10億
|72.90億
|76.54億
|平均值
|71.26億
|74.17億
|77.85億
|中位數
|71.29億
|74.30億
|78.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.50
|1.03
|2.49
|2.28
|2.11
|營業收入
|66.19億
|63.47億
|66.32億
|75.27億
|91.09億
詳細資訊請看美股內頁：
區域金融(RF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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