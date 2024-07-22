盤中速報 - 健策(3653)大跌7.46%，報1055元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:28
健策(3653-TW)22日10:28股價下跌85元，報1055.0元，跌幅7.46%，成交451張。
健策(3653-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。
近5日股價下跌10.24%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+203 張
- 外資買賣超：+349 張
- 投信買賣超：-357 張
- 自營商買賣超：+211 張
- 融資增減：+69 張
- 融券增減：-1 張
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