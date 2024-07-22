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鉅亨速報

盤中速報 - 上曜(1316)大跌7.07%，報19.05元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:27

上曜(1316-TW)22日10:27股價下跌1.45元，報19.05元，跌幅7.07%，成交9,469張。

上曜(1316-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

近5日股價上漲3.54%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,832 張
  • 外資買賣超：-1,849 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+17 張
  • 融資增減：+3,011 張
  • 融券增減：+390 張

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