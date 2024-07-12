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鉅亨速報

盤中速報 - 上曜(1316)大跌7.23%，報19.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:23

上曜(1316-TW)12日12:23股價下跌1.55元，報19.9元，跌幅7.23%，成交55,454張。

上曜(1316-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

近5日股價上漲13.19%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,222 張
  • 外資買賣超：+5,193 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+29 張
  • 融資增減：+593 張
  • 融券增減：+722 張

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集中市場加權指數23916.93-1.94%
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