盤中速報 - 上曜(1316)大跌7.23%，報19.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:23
上曜(1316-TW)12日12:23股價下跌1.55元，報19.9元，跌幅7.23%，成交55,454張。
上曜(1316-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
近5日股價上漲13.19%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,222 張
- 外資買賣超：+5,193 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+29 張
- 融資增減：+593 張
- 融券增減：+722 張
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