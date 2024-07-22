search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 山林水(8473)大跌7.56%，報52.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:26

山林水(8473-TW)22日10:26股價下跌4.3元，報52.6元，跌幅7.56%，成交40,657張。

山林水(8473-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為環境保護工程營造業。廢(污)水處理業。

近5日股價上漲25.75%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-55 張
  • 外資買賣超：+42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-97 張
  • 融資增減：+1,168 張
  • 融券增減：+1,817 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22249.18-2.71%
山林水51.5-9.49%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏強
山林水

76%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty