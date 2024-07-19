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鉅亨速報

盤中速報 - 山林水(8473)大漲7.14%，報55.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:10

山林水(8473-TW)19日09:10股價上漲3.7元，報55.5元，漲幅7.14%，成交4,987張。

山林水(8473-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為環境保護工程營造業。廢(污)水處理業。

近5日股價上漲16.93%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+830 張
  • 外資買賣超：+953 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-123 張
  • 融資增減：+770 張
  • 融券增減：+1,154 張

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