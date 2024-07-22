拜登震撼退選 CNN列出三大關鍵問答

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-22 12:06

美國總統拜登周日（21 日）宣布退選，全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬競選，並呼籲團結，打敗共和黨總統候選人川普。

美國距離總統大選只剩下 100 多天了，拜登決定急流勇退，接下來美國政壇可能會出現哪些變化呢？以下是《CNN》列出的三大關鍵問答。

拜登還是總統嗎？

是的。

拜登的聲明只跟完全民主黨總統候選人，與他的總統任期無關。他會繼續擔任總統，直至繼任者於 2025 年 1 月 20 日宣誓就職。

拜登支持賀錦麗 她必然會成為民主黨總統候選人嗎？

不必然。

拜登力挺賀錦麗角逐白宮大位，她也在一份聲明中表示，「很榮幸」得到拜登的支持，並打算贏得民主黨提名。

不過，這些舉動都不會讓賀錦麗自動成為民主黨總統提名人。

民主黨會怎麼選出提名人？

民主黨代表會在下月芝加哥全國代表大會上選出提名人，也可能會在虛擬投票期間選出提名人。不過，由於拜登在初選過程中幾乎贏得所有黨代表票，這意味著雖然黨代表可以自由投票，但他們主要還是會挑選拜登支持的人選。