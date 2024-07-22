超級嬰兒來了 矽谷生娃也拚高科技！

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 15:00

據國外媒體報導，像 OpenAI 執行長山姆 · 奧特曼（Sam Altman）、矽谷天使投資人彼得 · 蒂爾（Peter Thiel）以及加密貨幣交易所 Coinbase 執行長布萊恩 · 阿姆斯特朗（Brian Armstrong）這樣的億萬富翁，正推動高科技生育創業公司蓬勃發展。這些公司聚焦於前沿領域，正在開發胚胎篩查、精子冷凍，乃至人造子宮等技術。

許多投資者不僅是幕後金主，也希望成為早期客戶，更聰明、更健康、更長壽的矽谷超級嬰兒已經到來。

當風險投資家傑克 · 亞伯拉罕（Jack Abraham）與妻子加布里埃拉 · 馬薩米洛（Gabriella Massamillo）初識之際，他們達成了一個特別協議：若準備孕育後代，他們將采用體外受精技術，以規避家族中因 BRCA-1 基因罕見突變而致的卵巢癌悲劇。作為該突變基因的攜帶者，亞伯拉罕決心通過科技干預，不讓孩子的健康未來成為未知數。他計劃對胚胎進行基因篩查，精挑細選後才進行植入。

位於舊金山的前沿基因檢測公司 Orchid，正引領這一領域的創新。該公司吸引了許多重量級投資者，包括阿姆斯特朗、在線設計協作平台 Figma 執行長迪倫 · 菲爾德（Dylan Field），以及基因技術公司 23andMe 共同創始人安妮 · 沃西基（Anne Wojcicki）。

Orchid 以每個胚胎 2,500 美元的價格為客戶提供全面的胚胎健康篩查服務，覆蓋從單一基因缺陷到複雜多基因風險（如糖尿病、阿爾茨海默病等）的全面分析。客戶通過便捷的在線平台接收詳盡的全基因組胚胎報告，並在胚胎移植前，享受遺傳專家的深入咨詢，確保對篩查結果有充分的理解與準備。

Orchid 的產品標識著科學領域的一大飛躍：傳統上，胚胎 DNA 測序的覆蓋率不足 1%，而 Orchid 則承諾以僅 5 個細胞實現 99% 的高精度測序，從而更深入地了解每個胚胎的健康狀況。正是基於對個人遺傳學的深切關注，亞伯拉罕於 2023 年投資 Orchid，隨後在今年籌備生育計劃時，攜手妻子馬薩米洛，向 Orchid 尋求幫助。他們提交的 9 個胚胎中，經 Orchid 篩查，有 4 個不幸攜帶 BRCA 突變。

這一過程中，Orchid 不僅揭示了遺傳風險，還為他們提供了關於胚胎染色體完整性及潛在疾病風險的相關信息，如某個胚胎的染色體缺失及其他胚胎的心房纖顫風險增加。亞伯拉罕稱：「Orchid 提供的詳盡數據，如同未來孩子健康的導航儀，這在數字時代之前是不可想象的。」