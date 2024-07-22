川普與澤倫斯基通話 承諾透過談判終結烏克蘭戰爭
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-22 08:10
美國前總統、共和黨總統候選人川普上周五（19 日）表示，他已經跟烏克蘭總統澤倫斯基通過電話，並在通話中承諾將透過談判結束烏克蘭戰爭。
據《法新社》報導，川普上周五在社交平台 Truth Social 上發帖稱：「我感謝澤倫斯基總統的聯繫，作為你們的下一任美國總統，我將為世界帶來和平，結束這場奪走無數生命、摧毀無數無辜家庭的戰爭。」
他說：「雙方將能夠走到一起，透過談判達成一項結束暴力、鋪平繁榮之路的協議。」
澤倫斯基在社交平台 X 上證實了這次通話，並說「我們與川普總統同意在親自會談中討論哪些步驟能讓和平維持公正，且真正持久」。
川普曾多次表態，如果他再次當選美國總統，打算在一天內結束烏克蘭戰爭，但俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈近日表示：「烏克蘭危機不可能在一天內得到解決」。
另據《塔斯社》、《消息報》等俄媒報導，針對川普準備結束烏克蘭戰爭的言論，俄羅斯總統普丁說：「你們知道，作為（美國）總統競選人，川普先生說過，他已經準備好結束烏克蘭戰爭，我們認真對待這一點。當然，對於他可能就如何做到這一點提出哪些提議，我不了解」。
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