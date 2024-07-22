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鉅亨速報

盤中速報 - 福裕(4513)大跌7.24%，報50元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:37

福裕(4513-TW)22日09:37股價下跌3.9元，報50.0元，跌幅7.24%，成交4,346張。

福裕(4513-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各項工作母機製造加工及內外銷販賣。前項有關工具之製造加工內外銷進出口貿易業務。電子產品製造及買賣。

近5日股價上漲20.45%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,076 張
  • 外資買賣超：+841 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+235 張
  • 融資增減：+1,292 張
  • 融券增減：+132 張

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